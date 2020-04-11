Золоті 80-ті: літак з його командою розбився, а він вижив, перший українець у Серії А і ще 28 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Дебютант збірної Нідерландів Марко ван Бастен приїхав у Мехіко (1983 рік).

2. Сампдорія у сезоні 1982/83. Рівно половину матчів у Серії А генуезці зіграли внічию – підсумкове сьоме місце.

3. Аргентинець Габріель Кальдерон – уславлений хавбек Бетіса і ПСЖ 80-х. Після закінчення кар'єри працював коментатором.

4. Ефектний сейв Енді Ранкіна, голкіпера Хаддерсфілда, у матчі проти Галіфакс Таун, де його команда здобуде розгромну перемогу – 5:0 (1980 рік).

5. Зінедін Зідан у своєму першому клубі Канн (кінець 80-х).

6. А це – Паоло Мальдіні, впізнали? Легенда Мілана проходить вишкіл у юнацькій команді "россонері".

7. Ліворуч – Педрінью (Васко да Гама), праворуч – Жуніор (Фламенгу). Гравці не найвидатніші, але ж оцініть дизайн їхньої форми! Справжній рай для естетів.

8. Фан-клуб Евертона у Ліверпулі, квітень 1982-го. "Червоним" вхід суворо заборонений!

9. Шотландець Девід Нейрі (№14) красиво знімає "павутинку" з "дев'ятки" і відкриває рахунок у матчі ЧС-1982 проти Бразилії. Щоправда, суперник відповість одразу чотирма голами.

10. Пеле зі своєю донною на карнавалі, 1983 рік. Легенді спекотно.

11. Міхаель Лаудруп, хавбек збірної Данії, на ЧС-1986.

12. "Боббі" лупцюють фанатів на матчі Хаддерсфілд – Лідс (1984 рік).

13. Мішель Прюдомм – міцний щит на воротах збірної Бельгії 80-90-х.

14. Мілан-1985. Таранний форвард Марк Хейтлі, головний тренер Нільс Лідхольм і хавбек Рей Вілкінс.

15. Вожак збірної Бразилії – доктор Сократес (192 сантиметри) – зі своїм контрастним шанувальником.

16. У травні 1980-го геніальний Браян Клаф і його сенсаційний Ноттінгем Форест вдруге поспіль здобули Кубок європейських чемпіонів, обігравши у фіналі Гамбург (1:0).

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17. Олег Блохін наближається до фінішу своєї кар'єри в Динамо.

18. У 1984-му "головні вуса" португальського футболу Фернандо Шалана і його Анабела перебралися із Бенфіки у Бордо.

19. Хавбек збірної Шотландії Гордон Стракан (ліворуч) і вінгер збірної Данії Єспер Ольсен перед стартом Кубка світу-1986. Коли ж вони перетнулися на полі в першому турі, мирний настрій випарувався: данці перемогли – 1:0.

20. Давід Вілья, найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії, зі своєю мамою. Астурія, 1982 рік.

21. Мануель Бенту, голкіпер і капітан збірної Португалії, тріумфально здіймає руки після перемоги над СРСР (1:0), яка вивела його команду на Євро-1984. Ештадіу да Луж, листопад 1983 року.

22. У 1987-му німецький бомбардир Руді Феллер став гравцем Роми, за яку виступав до 1992-го. Загальний баланс: 197 матчів, 68 голів.

23. Фінал Кубка світу-1986. Німці так і не дозволили забити Дієго Марадоні. Замість нього це зробили інші – Браун, Вальдано і Бурручага.

24. Харизматичний Арчі Геммілл – капітан збірної Шотландії, який завершив міжнародну кар'єру у 1981-му. Легенда Дербі Каунті та ще ряду англійських клубів (на батьківщині виступав лише за Сент-Міррен).

25. Габріель Омар Батістута і один з його найперших трофеїв.

26. Новачок Ювентуса, перший українець у Серії А Олександр Заваров зі своїм сином. Жовтень 1988-го.

27. Мішель Ідальго, головний тренер збірної Франції, із Кубком Європи-1984. На континентальній першості його команда зіграла у найефектніший та найефективніший футбол, обігравши Данію (1:0), Бельгію (5:0), Югославію (3:2), Португалію (3:2) і Іспанію (2:0).

28. Чемпіонат Італії 1988/89. Аталанта – Наполі – 1:1. Капітани Дієго Марадона та Глен Стрьомберг виводять свої команди на поле.

29. Калуша Бвалія – феноменальний бомбардир Замбії на Олімпійських іграх-1988, відвантажив хет-трик у ворота Італії (4:0). Через 5 років уся збірна загине в авіакатастрофі. Бвалія вижив лише завдяки тому, що затримався у своєму клубі (ПСВ) і добирався на матч самостійно.

30. Лють англійського фаната, який приїхав на Євро-1988, можна зрозуміти. Збірна Англії програла всі три матчі.

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