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Золоті 80-ті: літак з його командою розбився, а він вижив, перший українець у Серії А і ще 28 фото "старої школи"

12:00 953 Читать на русском
Золоті 80-ті: літак з його командою розбився, а він вижив, перший українець у Серії А і ще 28 фото "старої школи"
Шотландія + Данія = дружба / Фото з відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Дебютант збірної Нідерландів Марко ван Бастен приїхав у Мехіко (1983 рік).

ван бастен

2. Сампдорія у сезоні 1982/83. Рівно половину матчів у Серії А генуезці зіграли внічию – підсумкове сьоме місце.

сампдорія

3. Аргентинець Габріель Кальдерон – уславлений хавбек Бетіса і ПСЖ 80-х. Після закінчення кар'єри працював коментатором.

кальдерон

4. Ефектний сейв Енді Ранкіна, голкіпера Хаддерсфілда, у матчі проти Галіфакс Таун, де його команда здобуде розгромну перемогу – 5:0 (1980 рік).

5. Зінедін Зідан у своєму першому клубі Канн (кінець 80-х).

зідан

6. А це – Паоло Мальдіні, впізнали? Легенда Мілана проходить вишкіл у юнацькій команді "россонері".

мальдіні

7. Ліворуч – Педрінью (Васко да Гама), праворуч – Жуніор (Фламенгу). Гравці не найвидатніші, але ж оцініть дизайн їхньої форми! Справжній рай для естетів.

васко да гама фламенгу

8. Фан-клуб Евертона у Ліверпулі, квітень 1982-го. "Червоним" вхід суворо заборонений!

ліверпуль евертон

9. Шотландець Девід Нейрі (№14) красиво знімає "павутинку" з "дев'ятки" і відкриває рахунок у матчі ЧС-1982 проти Бразилії. Щоправда, суперник відповість одразу чотирма голами.

шотландія бразилія

10. Пеле зі своєю донною на карнавалі, 1983 рік. Легенді спекотно.

пеле

11. Міхаель Лаудруп, хавбек збірної Данії, на ЧС-1986.

лаудруп

12. "Боббі" лупцюють фанатів на матчі Хаддерсфілд – Лідс (1984 рік).

ультрас акаб

13. Мішель Прюдомм – міцний щит на воротах збірної Бельгії 80-90-х.

прюдомм

14. Мілан-1985. Таранний форвард Марк Хейтлі, головний тренер Нільс Лідхольм і хавбек Рей Вілкінс.

мілан

15. Вожак збірної Бразилії – доктор Сократес (192 сантиметри) – зі своїм контрастним шанувальником.

сократес

16. У травні 1980-го геніальний Браян Клаф і його сенсаційний Ноттінгем Форест вдруге поспіль здобули Кубок європейських чемпіонів, обігравши у фіналі Гамбург (1:0).

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браян клаф

17. Олег Блохін наближається до фінішу своєї кар'єри в Динамо.

блохін

18. У 1984-му "головні вуса" португальського футболу Фернандо Шалана і його Анабела перебралися із Бенфіки у Бордо.

шалана

19. Хавбек збірної Шотландії Гордон Стракан (ліворуч) і вінгер збірної Данії Єспер Ольсен перед стартом Кубка світу-1986. Коли ж вони перетнулися на полі в першому турі, мирний настрій випарувався: данці перемогли – 1:0.

стракан ольсен

20. Давід Вілья, найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії, зі своєю мамою. Астурія, 1982 рік.

вілья

21. Мануель Бенту, голкіпер і капітан збірної Португалії, тріумфально здіймає руки після перемоги над СРСР (1:0), яка вивела його команду на Євро-1984. Ештадіу да Луж, листопад 1983 року.

мануель бенту

22. У 1987-му німецький бомбардир Руді Феллер став гравцем Роми, за яку виступав до 1992-го. Загальний баланс: 197 матчів, 68 голів.

феллер

23. Фінал Кубка світу-1986. Німці так і не дозволили забити Дієго Марадоні. Замість нього це зробили інші – Браун, Вальдано і Бурручага.

марадона

24. Харизматичний Арчі Геммілл – капітан збірної Шотландії, який завершив міжнародну кар'єру у 1981-му. Легенда Дербі Каунті та ще ряду англійських клубів (на батьківщині виступав лише за Сент-Міррен).

арчі геммілл

25. Габріель Омар Батістута і один з його найперших трофеїв.

батістута

26. Новачок Ювентуса, перший українець у Серії А Олександр Заваров зі своїм сином. Жовтень 1988-го.

заваров

27. Мішель Ідальго, головний тренер збірної Франції, із Кубком Європи-1984. На континентальній першості його команда зіграла у найефектніший та найефективніший футбол, обігравши Данію (1:0), Бельгію (5:0), Югославію (3:2), Португалію (3:2) і Іспанію (2:0).

мішель ідальго

28. Чемпіонат Італії 1988/89. Аталанта – Наполі – 1:1. Капітани Дієго Марадона та Глен Стрьомберг виводять свої команди на поле.

марадона наполі аталанта

29. Калуша Бвалія – феноменальний бомбардир Замбії на Олімпійських іграх-1988, відвантажив хет-трик у ворота Італії (4:0). Через 5 років уся збірна загине в авіакатастрофі. Бвалія вижив лише завдяки тому, що затримався у своєму клубі (ПСВ) і добирався на матч самостійно.

бвалія

30. Лють англійського фаната, який приїхав на Євро-1988, можна зрозуміти. Збірна Англії програла всі три матчі.

фанат

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