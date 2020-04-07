"Говорил Робинью, что сейчас Украина и Бразилию обыграет": Рыбалка – об отношениях с легендарным бразильцем

Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Сергей Рыбалка рассказал о своих взаимоотношениях с бразильским форвардом Робинью.

"Робинью – очень простой, веселый пацан. Если в тренажерном зале у нас занятия, мы обычно включали музыку, он постоянно танцевал, веселился. Никакой звездности. Все думали, когда он приедет – будет просить себе какую-то крутую машину. В итоге все ездили тогда на Fora (Cherry – прим.), он также.

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Старшему сыну Робинью около 10 лет, а он уже такие финты исполняет. Тренировка закончилась, он с детьми играет. Видимо, его техника передалась и детям. Откуда у него стереотип, что украинцы бьют по ногам и бьют мяч вперед? Не знаю. Сейчас те, кто видел Украину в отборочном турнире, думаю, так не будут говорить. У команды хорошо поставлена ​​игра. Говорил ему, что сейчас Украина, наверное, и сборную Бразилии обыграет. Шутили так", – рассказал Рыбалка в программе Бомбардир.

Напомним, Сергей в сезоне 2018/19 гг. вместе с Робинью защищал цвета турецкого Сивасспора.

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