Рыбалка: Хацкевич часто говорит, что в Динамо игроки не того класса, а он, получается, тренер высокого класса

Я не знаю, почему он говорит, что игроков нет, хотя он уже легионеров 10 точно купил, наверное. Трое бразильцев, которые не играли, Вербич, Кендзера, Соль... Он практически новую команду создал за два года.
Хацкевич постоянно о классе каком-то говорит, мол, игроки какого-то не такого класса, но мне кажется, что это вообще некорректно. Почему игроки не такого класса, а тренер, значит, высокого класса. Это некрасиво по отношению к игрокам: постоянно им говорить, что у них уровень не такой", – сказал Рыбалка в программе SportTravellerUA.