Рыбалка: Хацкевич часто говорит, что в Динамо игроки не того класса, а он, получается, тренер высокого класса

Бывший хавбек Динамо Сергей Рыбалка поделился своими мыслями о работе Александра Хацкевича в киевском клубе.

"Иногда смотрю матчи Динамо. Много критики. Два года ничего, можно сказать, не выигрывают. Хацкевич полностью поменял всю команду, сейчас новая команда.

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Я не знаю, почему он говорит, что игроков нет, хотя он уже легионеров 10 точно купил, наверное. Трое бразильцев, которые не играли, Вербич, Кендзера, Соль... Он практически новую команду создал за два года.

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Хацкевич постоянно о классе каком-то говорит, мол, игроки какого-то не такого класса, но мне кажется, что это вообще некорректно. Почему игроки не такого класса, а тренер, значит, высокого класса. Это некрасиво по отношению к игрокам: постоянно им говорить, что у них уровень не такой", – сказал Рыбалка в программе SportTravellerUA.