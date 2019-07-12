"УПЛ вдвое хуже чемпионата Турции", – Рыбалка сравнил украинский и турецкий чемпионаты

Полузащитник Сивасспора Сергей Рыбалка поделился мнением о чемпионатах Турции и Украины.

"Турецкий чемпионат отличается от украинского тем, что здесь нет команд, которые отбиваются весь матч. Здесь более скоростной футбол, каждая команда пытается атаковать, никто не закрывается, меньше тактических перестроений, 5-6 игроков бегут в атаку. Вообще здесь атака на атаку.

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Здесь интересный, интенсивный футбол. А еще, конечно же, поля – это большие стадионы, хорошие газоны. Если оценить чемпионат Турции по десятибалльной шкале, то это 10, Украина – 5.

Здесь полные стадионы, муравьи, адреналин. При такой атмосфере хочется отдавать все силы. 4-5 лет назад в Украине тоже достаточно много людей ходили на футбол. Сейчас же там все очень грустно.

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Должен в Украине наступить мир, людям не до футбола. Идет война, должен это все закончится. А когда закончится, то люди будут более счастливыми и пойдут на стадионы ", – рассказал Рыбалка в интервью SportTravellerUA.