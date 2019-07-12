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Рыбалка – о своем уходе из Динамо: Хацкевич имеет другое видение футбола, я не вписывался в его тактические схемы

14:43 79 Читати українською
Рыбалка – о своем уходе из Динамо: Хацкевич имеет другое видение футбола, я не вписывался в его тактические схемы
Сергей Рыбалка / SivassporKulubu

Полузащитник Сивасспора Сергей Рыбалка рассказал, почему покинул киевское Динамо.

"Не сказал бы, что у нас с Хацкевичем изначально не заладилось. Я просто не вписывался в его тактическую схему.

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У него другое видение футбола: просто ударить мяч вперед, и чтобы нападающий попытался там зацепиться за него – вдруг что-то получится. Вот такой у Хацкевича футбол.

У Реброва был другой стиль, больше контроля мяча. Мы нарабатывали тактический план на соперника и готовились за ним.

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Поэтому, думаю, я просто не вписывался в тактические схемы, ведь у меня были прекрасные отношения с Хацкевичем, когда я играл в дубле", – поделился Рыбалка в интервью SportTravellerUA.

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Динамо Киев Динамо Киев Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка Александр Хацкевич Александр Хацкевич Сергей Ребров Сергей Ребров
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