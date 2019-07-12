Рибалка: Хацкевич часто каже, що в Динамо гравці не того класу, а він, виходить, тренер високого класу

Колишній хавбек Динамо Сергій Рибалка поділився своїми думками про роботу Олександра Хацкевича в київському клубі.

"Іноді дивлюся матчі Динамо. Багато критики. Два роки нічого, можна сказати, не виграють. Хацкевич повністю поміняв всю команду, зараз нова команда.

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Я не знаю, чому він говорить, що гравців немає, хоча він вже легіонерів 10 точно купив, напевно. Троє бразильців, які не грали, Вербіч, Кендзьора, Соль... Він практично нову команду створив за два роки.

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Хацкевич постійно про клас якийсь каже, мовляв, гравці якогось не такого класу, але мені здається, що це взагалі некоректно. Чомусь гравці не такого класу, а тренер, виходить, високого класу. Це негарно щодо гравців: постійно їм говорити, що у них рівень не такий", – сказав Рибалка у програмі SportTravellerUA.