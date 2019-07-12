Рибалка: Хацкевич часто каже, що в Динамо гравці не того класу, а він, виходить, тренер високого класу

Я не знаю, чому він говорить, що гравців немає, хоча він вже легіонерів 10 точно купив, напевно. Троє бразильців, які не грали, Вербіч, Кендзьора, Соль... Він практично нову команду створив за два роки.
Хацкевич постійно про клас якийсь каже, мовляв, гравці якогось не такого класу, але мені здається, що це взагалі некоректно. Чомусь гравці не такого класу, а тренер, виходить, високого класу. Це негарно щодо гравців: постійно їм говорити, що у них рівень не такий", – сказав Рибалка у програмі SportTravellerUA.