Львовский клуб приступил к продаже эксклюзивного мерча с надписью: "Русский военный корабль, иди нах*й".

"Если будет совсем трудно – пойдут и футболисты, подниму, нах*й, всех": Поворознюк лично возглавил охрану региона

Все вырученные средства будут переданы в помощь украинской армии. Цена футболок составляет 500 грн, а худи – 1000 грн. К акции Руха присоединился директор телеканалов "Футбол 1,2,3" Александр Денисов.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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