Русский язык может стать официальным в ФИФА – несвоевременный подарок оккупантам
Международная федерация футбола выбрала очень неудачный момент для заигрывания с Россией.
ФИФА серьезно рассматривает возможность включения русского языка в список своих официальных, сообщает L'Équipe.
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Пока такой статус имеет английский, французский, испанский и немецкий (штаб-квартира расположена в немецкоязычном Цюрихе). ФИФА предлагала добавить португальский, арабский и российский, однако последняя в нынешних реалиях выглядит довольно сомнительным кандидатом. Российские сборная и клубы уже получили бан из-за агрессии своей страны на территории Украины, а языковые "заигрывания" ФИФА с оккупантом будут выглядеть как минимум странно.
На следующей неделе катарская Доха примет очередной Конгресс международной федерации футбола, на котором будет принято решение о потенциальном расширении официальных языков.
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