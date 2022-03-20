Селезньов: ФІФА не дасть Україні пряму путівку на ЧС – їм начхати на нас
Нападник Миная Євген Селезньов не чекає від західних структур повноцінної підтримки України.
– Що ви думаєте про стикові матчі збірної України? УЄФА має перенести або дати нам пряму путівку на Мундіаль у зв'язку з обставинами, що склалися?
– Якщо пацани не тренуватимуться, і матчі перенесуть, вони приїдуть і отримають чотири-п'ять м'ячів. А пряму путівку, гадаю, ФІФА нам не дасть. Їм начхати на нас. Якби всьому світу було не байдуже, вони б уже нам допомогли.
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– До речі, як ви оціните дії НАТО та країн Заходу під час війни в Україні?
– Ніяк! Ми нафіг нікому не потрібні.
– Ми просимо закрити небо і дати нам винищувачі, але поки що тиша.
– Вони ніколи не закриють небо і не дадуть нам винищувачів.
– Бояться Росію?
– Виходить, що так.
– Навіщо нам тоді потрібне НАТО?
– Я одразу казав, що ми там не потрібні, – відрубав Селезньов в інтерв'ю Fanday.
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