– Що ви думаєте про стикові матчі збірної України? УЄФА має перенести або дати нам пряму путівку на Мундіаль у зв'язку з обставинами, що склалися?

– Якщо пацани не тренуватимуться, і матчі перенесуть, вони приїдуть і отримають чотири-п'ять м'ячів. А пряму путівку, гадаю, ФІФА нам не дасть. Їм начхати на нас. Якби всьому світу було не байдуже, вони б уже нам допомогли.

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– До речі, як ви оціните дії НАТО та країн Заходу під час війни в Україні?

– Ніяк! Ми нафіг нікому не потрібні.

– Ми просимо закрити небо і дати нам винищувачі, але поки що тиша.

– Вони ніколи не закриють небо і не дадуть нам винищувачів.

– Бояться Росію?

– Виходить, що так.

– Навіщо нам тоді потрібне НАТО?

– Я одразу казав, що ми там не потрібні, – відрубав Селезньов в інтерв'ю Fanday.

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