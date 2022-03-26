ФІФА серйозно розглядає можливість включення російської мови до списку своїх офіційних, інформує L'Équipe.

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Наразі такий статус має англійська, французька, іспанська і німецька (штаб-квартира розташована у німецькомовному Цюриху). ФІФА пропонувала додати португальську, арабську і російську, проте остання у нинішніх реаліях виглядає доволі сумнівним кандидатом. Російські збірна і клуби вже отримали бан через агресію своєї країни на території України, а мовні "загравання" ФІФА з окупантом будуть виглядати щонайменше дивно.

Наступного тижня катарська Доха прийме черговий Конгрес міжнародної федерації футболу, на якому буде ухвалено рішення щодо потенційного розширення офіційних мов.

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