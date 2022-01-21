– В межсезонье днепрянам пришлось возвращать в Динамо Дубинчака. Расскажите, как эта история развивалась?

– Мы предполагали такое развитие событий, поскольку Влад в последних матчах демонстрировал футбол очень высокого качества, поэтому теоретически были готовы к тому, что он нас покинет. Для нас это не стало каким-нибудь сюрпризом, просто рабочий момент.

Дубинчак травмировался в первом матче по возвращении в Динамо

– Когда стало совсем известно, что он поедет в Динамо?

– Когда трансфер Миколенко официально был оформлен. После этого мы уже понимали, что Влад отправится в Динамо.

– Клуб ищет сейчас центрального защитника?

– Мы всегда кого-то ищем – это перманентный процесс. Мы в вечном поиске усиления команды.

– Команду пополнил форвард Марк Гуаль . Как долго вы за ним следили?

– Достаточно давно. На отдельном отрезке он для нас был недоступен, хотя мы пытались пригласить его раньше. Но сейчас так сложились обстоятельства, что мы сумели его привезти в Днепр. У Гуаля есть определенные качества, из-за которых мы его приглашали.

– Еще ожидаете какие-то усиления этой зимой?

– Как я уже сказал, это вечный процесс, перманентный поиск усиления для команды. Поэтому мы в постоянном поиске, – заявил Русол в комментарии клубной пресс-службе .