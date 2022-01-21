Защитник "бело-синих" Владислав Дубинчак точно не так представлял себе возвращение в киевский клуб.

23-летний левый защитник вышел со стартовых минут на первый зимний спарринг против Атлетико Пульпиленьо, выступающего в четвертом по рангу дивизионе Испании.

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Но первый тайм Владислав доиграть не смог. Помешало повреждение. Дубинчак самостоятельно покидал поле, хотя и заметно прихрамывал, вместо него на 43-й минуте вышел Константин Вивчаренко.

Добавим, что текущий сезон Владислав Дубинчак начинал в СК Днепр-1 на правах аренды, где провел 18 поединков и отдал 4 ассиста. Но после трансфера Виталия Миколенко в Эвертон Мирча Луческу досрочно вернул защитника в Киев.

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