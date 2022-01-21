– У міжсезоння дніпрянам довелося повертати в Динамо Дубінчака. Розкажіть, як ця історія розвивалася?

– Ми передбачали такий розвиток подій, оскільки Влад в останніх матчах демонстрував футбол дуже високої якості, тому теоретично були готовими до того, що він нас покине. Для нас це не стало якимось сюрпризом, просто робочий момент.

Дубінчак травмувався у першому матчі після повернення в Динамо

– Коли стало остаточно відомо, що він поїде в Динамо?

– Коли трансфер Миколенка офіційно був оформлений. Після цього ми вже розуміли, що Влад вирушить у Динамо.

– Клуб шукає зараз центрального захисника?

– Ми завжди когось шукаємо – це перманентний процес. Ми у вічному пошуку підсилення команди.

– Команду поповнив форвард Марк Гуаль. Як довго ви за ним стежили?

– Достатньо давно. На окремому відрізку він для нас був недоступний, хоча ми і намагалися запросити його до нас раніше. Але зараз так склалися обставини, що ми зуміли його привезти до Дніпра. У Гуаля є певні якості, через які ми його запрошували.

– Ще очікуєте якісь підсилення цієї зими?

– Як я вже сказав, це вічний процес, перманентний пошук підсилення для команди. Тому ми у постійному пошуку, – заявив Русол у коментарі клубній прес-службі.

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