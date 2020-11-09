"Русин перерос уровень молодежного чемпионата Украины, ему уже давно нужно играть хотя бы в УПЛ. Гол за дубль – это не показатель. Ему срочно нужно идти в аренду.

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Луческу лучше виднее, он все видит изнутри. Это опытный тренер, просто так он не будет не ставить игрока.

Я тоже не вызвал Русина в сборную Украины U-21. Причина банальная: все равно мы уже проиграли этот сезон, ни за что не боремся. Нужно смотреть в будущее, поэтому вызываем ребят, которые подходят нам на следующий сезон", – сказал Руслан Ротань в коментарии Профутбол Digital.

Заметим, что в текущем сезоне Русин сыграл лишь 19 минут за основную команду Динамо. Произошло это в матче с Шахтером (0:3).

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