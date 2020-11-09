"Русин переріс рівень молодіжного чемпіонату України, йому вже давно потрібно грати хоча б в УПЛ. Гол за дубль – це не показник. Йому терміново потрібно йти в оренду.

Динамо впевнено здолало Шахтар і зміцнило лідерство в чемпіонаті U-21 – Русин забив вперше в сезоні, Клейтон дебютував

Луческу краще видно, він все бачить зсередини. Це досвідчений тренер, просто так він не буде не ставити гравця.

Я теж не викликав Русина в збірну України U-21. Причина банальна: все одно ми вже програли цей сезон, ні за що не боремося. Потрібно дивитися в майбутнє, тому викликаємо хлопців, які підходять нам на наступний сезон", – сказав Руслан Ротань в коментарі Профутбол Digital.

Зауважимо, у поточному сезоні Русин зіграв лише 19 хвилин за основну команду Динамо. Сталось це у матчі з Шахтарем (0:3).

Динамо – Шахтар: Сидорчук переходить всі межі, Каштру використав жах Луческу – розгром з інтригою і згадкою про Реброва