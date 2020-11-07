"Бело-синие" в 9-м туре молодежного чемпионата Украины сумели одолеть ближайшего конкурента и преследователя. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Чемпионат Украины U-21, 9-й тур

Динамо U-21 – Шахтер U-21 – 3:1

Голы: Волошин В., 8, Русин, 28, Ванат, 82 (пен.) – Вьюнник

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Динамовцы к принципиальному поединку с главным конкурентом подошли в статусе лидера. Подопечные Юрия Мороза опережали соперника на 3 очка и в случае успеха могли обеспечить себе солидный отрыв.

Со стартовых минут на поле появились два игрока основы – бразильский форвард Клейтон (для которого этот выход стал дебютным за Динамо) и нападающий Назарий Русин. Именно последний станет одним из героев поединка, но обо всем по порядку. Уже на 8-й минуте хозяева вышли вперед – гол организовали Волошины: Назарий мощно пробил, голкипер "горняков" Турбаевский потянул удар, но первым на добивании оказался Викентий.

Через 20 минут свое слово сказал уже Русин: получив мяч на линии штрафной, нападающий сместился ближе к центру и, нанеся мощный удар, сделал счет 2:0. "Оранжево-черные" создали несколько опасных моментов у ворот Моргуна, но до перерыва счет так и не изменился.

После отдыха прекрасный шанс упустил Вьюнник, которому не удалось переиграть кипера киевлян, выйдя один на один. В конце концов 18-летний форвард впоследствии реабилитировался, результативно замкнув навес после штрафного. В конце матча Турбаевский сфолил на Мащенко и арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Ванат.

Победа принесла киевлянам 24 пункта и укрепила их лидерство, Шахтер с 18-ю пунктами пока второй.

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