Назарий Русин с первых минут в Сандерленде пытается показать свои навыки.

После официальной презентации украинский новичок отправился на первую тренировку с "черными котами".

Сандерленд официально представил Русина – форвард сборной Украины выбрал себе номер

Русину удалось сорвать овации новых партнеров "бойцовским" голом. Форвард не убрал ноги от жесткого подката, а затем сам отчаянно постелился, чтобы подправить мяч в маленькие ворота. Украинец даже немного поморщился, но продолжил работу.

Официальный дебют Русина может произойти 16 сентября, когда Сандерленд сыграет на поле КПР. Напомним, клуб Чемпионшипа заплатил за форварда Зари 2,5 млн евро плюс возможные бонусы (данные инсайдеров).

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