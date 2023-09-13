Назарій Русин з перших хвилин у Сандерленді намагається показати свої вміння.

Після офіційної презентації український новачок вирушив на перше тренування з "чорними котами".

Сандерленд офіційно презентував Русина – форвард збірної України обрав собі номер

Русину вдалося зірвати овації нових партнерів "бійцівським" голом. Форвард не прибрав ноги від жорсткого підкату, а потім сам відчайдушно постелився, щоб підправити м'яч у маленькі ворота. Українець навіть трохи скривився, але продовжив роботу.

Офіційний дебют Русина може відбутися 16 вересня, коли Сандерленд зіграє на полі КПР. Нагадаємо, клуб Чемпіоншипу заплатив за форварда Зорі 2,5 млн євро плюс можливі бонуси (дані інсайдерів).

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