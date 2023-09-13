Сандерленд официально представил своего нового форварда – Назария Русина. Украинский бомбардир присоединился к "черным котам" еще первого сентября, однако долечивал небольшое повреждение. В расположение английской команды 24-летний нападающий прибыл 7 сентября, но только сегодня был представлен болельщикам.

"Хотел бы сыграть на Энфилде": Русин рассказал о переходе в Чемпионшип и позиции, на которой его видят в Сандерленде

За Сандерленд Русин будет выступать под номером 15 (ранее под такими цифрами он бегал за сборную Украины U-19). На клубном уровне любимым номером Назария был 31 – именно в такой футболке он выступал за Динамо, Зарю, Легию, Черноморец и СК Днепр-1.

Напомним, Русин подписал с английским клубом контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

К слову, Сандерленд после 5-ти туров идет в турнирной таблице Чемпионшипа на седьмой строчке, набрав 10 очков. Дебютировать за новую команду Назарий сможет уже 16 сентября в выездном поединке против КПР.

Циганков та вирішальний сезон у Жироні: скільки коштуватиме, чи перейде у Ман Сіті і що отримає Динамо?