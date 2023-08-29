"Русин? У него было реальное предложение от Шахтера. Его очень хотел ван Леувен видеть в своей команде. Но Шахтер не сумел сделать то предложение, чтобы у Евгения Геллера не выдержали нервы. Я так понимаю, не дождались они тех условно 4 миллиона евро, которые Заря хотела – ну плюс-минус.

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Не могу точно назвать сумму, но где-то в том районе. Если бы Шахтер решился сделать это предложение, то Русин мог оказаться в Шахтере", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Ранее сообщалось, что Русин уже подписал контракт с Сандерлендом по схеме 3+1. Сумма трансфера составит 2,5 млн евро плюс примерно столько же бонусами. К слову, ранее продажу Назария подтвердил и главный тренер "мужиков" Ненад Лалатович.

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