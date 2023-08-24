"Назарий Русин таки станет игроком Сандерленда. Англичане ударили по рукам с Зарей. Последнюю неделю клубы обсуждали сроки по выплатам трансфера и процент с перепродажи. В конце концов согласовали все.

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Самого игрока вскоре ждет медосмотр и подписание контракта. Он будет рассчитан на 4 года с возможностью продления еще на 1. Русин станет вторым украинцем в Чемпионшипе. Напомню, за Суонси выступает Николай Кухаревич. Будете следить за вторым за силой английским дивизионом?" – написал инсайдер Игорь Бурбас.

Напомним, Русин был лучшим бомбардиром Зари в прошлом сезоне – 30 матчей, 13 голов и 6 ассистов. Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в 2 млн евро. Сандерленд боролся в плей-офф за выход в АПЛ, однако потерпел неудачу. Новый розыгрыш Чемпионшипа "черные коты" начали посредственно – всего 3 очка в 3 турах.

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