"Назарій Русин таки стане гравцем Сандерленда. Англійці вдарили по руках із Зорею. Останній тиждень клуби обговорювали терміни по виплатах трансферу і відсоток з перепродажу. Зрештою, владнали все.

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На самого гравця невдовзі чекає медогляд і підписання контракту. Він буде розрахований на 4 роки з можливістю подовження ще на 1. Русин стане другим українцем у Чемпіоншипі. Нагадаю, за Суонсі виступає Микола Кухаревич. Стежитимете за другим за силою англійським дивізіоном?" – написав інсайдер Ігор Бурбас.

Нагадаємо, Русин був найкращим бомбардиром Зорі у минулому сезоні – 30 матчів, 13 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює 24-річного гравця у 2 млн євро. Сандерленд боровся у плей-офф за вихід в АПЛ, однак зазнав невдачі. Новий розіграш Чемпіоншипу "чорні коти" почали посередньо – всього 3 очки у 3 турах.

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