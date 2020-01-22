Русин: Шахтер для меня – враг, туда бы я не перешел ни за какие деньги

Нападающий Динамо Назарий Русин рассказал о своей прочной связи с киевским клубом.

"Динамо – это клуб, который меня воспитал и который дал мне все.

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Я бы никогда не перешел в Шахтер, какие бы там деньги мне не предлагали. Динамо для меня – это Динамо, а Шахтер, грубо говоря – мой враг", – рассказал Русин в интервью SportArenaTV.

Напомним, 21-летний форвард первую часть текущего сезона провел в луганской Заре (5 голов и 2 ассиста в 14 матчах), однако зимой Динамо отозвало игрока обратно.

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