toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Русин: Шахтер для меня – враг, туда бы я не перешел ни за какие деньги

13:23 221 Читати українською
Русин: Шахтер для меня – враг, туда бы я не перешел ни за какие деньги
Назарий Русин / Фото - Денис Руденко

Нападающий Динамо Назарий Русин рассказал о своей прочной связи с киевским клубом.

"Динамо – это клуб, который меня воспитал и который дал мне все.

Динамо смирилось с потенциальной дисквалификацией Беседина – киевляне сделают ставку на Русина

Я бы никогда не перешел в Шахтер, какие бы там деньги мне не предлагали. Динамо для меня – это Динамо, а Шахтер, грубо говоря – мой враг", – рассказал Русин в интервью SportArenaTV.

Напомним, 21-летний форвард первую часть текущего сезона провел в луганской Заре (5 голов и 2 ассиста в 14 матчах), однако зимой Динамо отозвало игрока обратно.

"У Зорі мене називають "Хижаком": Назарій Русин – про методи Скрипника, червону картку і Динамо

blog_ava
"Не имею права": главный врач Динамо – об отстранении из-за допинг-скандала с Бесединым
11:22
767
Теги
Назарий Русин Назарий Русин Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
35
мин
Ювентус
21:45
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук