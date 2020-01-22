toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Русин: Шахтар для мене – ворог, туди б я не перейшов ні за які гроші

13:20 175 Читать на русском
Русин: Шахтар для мене – ворог, туди б я не перейшов ні за які гроші
Назарій Русин / Фото – Денис Руденко

Нападник Динамо Назарій Русин розповів про свій міцний зв'язок з київським клубом.

"Динамо – це клуб, який мене виховав і який дав мені все.

Динамо змирилось з потенційною дискваліфікацією Бєсєдіна – кияни зроблять ставку на Русина

Я б ніколи не перейшов у Шахтар, які б там гроші мені не пропонували. Динамо для мене – це Динамо, а Шахтар, грубо кажучи – мій ворог", – розповів Русин в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, 21-річний форвард першу частину поточного сезону провів у луганській Зорі (5 голів і 2 асисти в 14 матчах), однак взимку Динамо відкликало гравця назад.

"У Зорі мене називають "Хижаком": Назарій Русин – про методи Скрипника, червону картку і Динамо

blog_ava
"Не маю права": головний лікар Динамо – про відсторонення через допінг-скандал із Бєсєдіним
11:20
4257
Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Назарій Русин Назарій Русин
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
47
хв
Ювентус
21:45
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук