Русин: Шахтар для мене – ворог, туди б я не перейшов ні за які гроші

Нападник Динамо Назарій Русин розповів про свій міцний зв'язок з київським клубом.

"Динамо – це клуб, який мене виховав і який дав мені все.

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Я б ніколи не перейшов у Шахтар, які б там гроші мені не пропонували. Динамо для мене – це Динамо, а Шахтар, грубо кажучи – мій ворог", – розповів Русин в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, 21-річний форвард першу частину поточного сезону провів у луганській Зорі (5 голів і 2 асисти в 14 матчах), однак взимку Динамо відкликало гравця назад.

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