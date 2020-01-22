Русин: Шахтар для мене – ворог, туди б я не перейшов ні за які гроші

Іспанія — 12:00 903
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Барселона і Реал проти андердогів: кривдники Зозулі та легендарного Депортіво готові до нових сенсацій
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"Не маю права": головний лікар Динамо – про відсторонення через допінг-скандал із БєсєдінимУкраїна — 11:20 4231
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Шеффілд – Манчестер Сіті: посереднє повернення Зінченка, провал Жезуса, трагедія голкіпера та топ-клас лідерів "містян"Англія — 00:27 13857
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Мойєс розповів, коли Ярмоленко повернеться до загальної групи Вест Хема – українець не зіграє проти лідерів АПЛАнглія — 21 січ 4015
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Динамо відсторонило головного лікаря клубу від роботи з першою командою через допінг-скандал з Бєсєдіним, – ЗМІУкраїна — 21 січ 26232