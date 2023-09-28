Украинец провел дебютные минуты в игре с Кардиффом, но команда проиграла. Затем Русина отправили помочь Сандерленду U-21 – ассист+заработанный пенальти. Тренер "черных котов" Тони Моубрей доволен прогрессом новичка.

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"Выход против Кардиффа был важен для Русина. У него будет больше возможностей в ближайшие недели. У нас есть некоторые травмы, но я не хочу говорить о них. Это позволит другим проявить себя", – цитирует Моубрея пресс-служба Сандерленда.

Добавим, что 29 сентября "черные коты" сыграют на поле худшей команды Чемпионшипа – Шеффилд Уэнсдей.

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