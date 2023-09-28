Українець провів дебютні хвилини у грі з Кардіффом, але команда програла. Потім Русина відправили допомогти Сандерленду U-21 – асист+зароблений пенальті. Тренер "чорних котів" Тоні Моубрей задоволений прогресом новачка.

Русин феєрично зіграв за молодіжку Сандерленда – подарував гол улюбленцю Мбаппе і "засліпив" суддю на пенальті

"Вихід проти Кардіффа був важливий для Русина. Він матиме більше можливостей у найближчі тижні. У нас є деякі травми, але я не хочу говорити про них. Це дасть можливість іншим проявити себе", – цитує Моубрея прес-служба Сандерленда.

Додамо, що 29 вересня "чорні коти" зіграють на полі найгіршої команди Чемпіоншипу – Шеффілд Венсдей.

Мудрик допоміг Челсі перервати невдалу серію, Забарний і Зінченко теж вийшли в 1/8: Кубок англійської ліги