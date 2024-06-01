Моуринью может получить топ-форварда в новый клуб – есть положительный мистический сигнал
Фенербахче еще не успел официально назначить Жозе Моуринью главным тренером, а уже готовит для знаменитого португальца топовый трансфер.
Моуринью уже якобы дал согласие возглавить Фенербахче – инсайдеры уже раскрывают детали контракта (срок – 2 года с опцией продления на сезон). Впрочем, боссы клубы не останавливаются на этом и хотят усилить команду и громкими именами.
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По информации Ensonhaber, что Фенербахче нацелился на форварда Барселоны – 35-летнего Роберта Левандовски. Трансфер поляка будет трудно оформить, но президент клуба Али Коч вместе с другими менеджерами попытаются приложить все усилия, чтобы переманить бомбардира.
Фанаты клуба верят, что трансфер удастся оформить благодаря мистике. Все из-за другого нападающего, который "помог" подписать Эдина Джеко – Сердара Дурсуна. Турок сделал селфи с боснийцем, после чего тот стал игроком Фенербахче. Дурсун выставлял в соцсети и фотографию с Робертом Левандовски.
Заметим, что Левандовски перебрался в Барселону летом 2022 года, провел за "блаугранас" 95 матчей во всех турнирах, в которых отметился 59 голами и 17 ассистами.
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