В воскресенье украинец получил дебютные минуты за первую команду "черных котов", а сегодня помог ребятам из U-21 в игре против Дерби.

Русин дебютировал за Сандерленд по поражению прямому конкуренту – форварду дали крошки в надежде на спасение

Русин (11-й номер в желтых бутсах) вышел со старта и к перерыву стал главным героем Сандерленда. На 25-й минуте нападающий получил разрезную передачу из глубины, убрал кипера, но финальный удар оставил Адилю Аушишу. 3 года назад Килиан Мбаппе умолял оставить этого парня в ПСЖ, однако он пошел искать счастья в других клубах.

Вскоре Русин еще и заработал пенальти. Арбитр поверил, что соперник заплел ноги Назарию в штрафной, хотя повтор заставляет сомневаться в этом. Тем не менее, Эллис Тейлор элегантной паненкой 11-метровый реализовал.

После перерыва Дерби один мяч отквитал, а Русина сняли на 70-й минуте. Партнеры забили еще раз, доведя дело до победы 3:1. Впрочем, нашему легионеру следует больше думать о взрослом Сандерленде, который 29 сентября сыграет на поле Шеффилд Уэнсдей.

I’ve decided Nazariy Rusyn is mint and going right to the very top.



45 minutes. 2 assists. Mint. #safc pic.twitter.com/J8OwbPmTYr — Matthew Mallaby (@mmallaby) September 25, 2023

Изменения планов спасения Мудрика – три украинца из АПЛ в одной сомнительной компании, кошмарный Сон Зинченко