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Русин получил новый номер в Динамо

17:28 329 Читати українською
Русин получил новый номер в Динамо
Назарий Русин / фото: ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Назарий Русин определился с игровым номером на вторую половину сезона.

Назарий Русин попал в заявку Динамо на вторую часть сезона 2019/20, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Нападающий получил новый номер – вместо 43-го Русин выбрал 17-ый. Добавим, что ранее под 17-м номером выступал бразилец Сидклей, перешедший в Коринтианс на правах аренды.

К слову, Динамо начнет вторую половину сезона матчем против Ворсклы, игра запланирована на 22 февраля, начало в 17:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Назарий Русин Назарий Русин
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