Русин получил новый номер в Динамо

Испания — 18:10 108
-
Головна сенсація Іспанії лякає Барселону: другі після Реала, 100-річна атака та динамівський слід
-
Самый желанный игрок сборной Украины вас удивит – его сватают в топ-клубы АПЛ и ставят в команды мечтыУкраина — 17:15 988
-
Барселона проти сенсації Іспанії, Маліновський спробує вдруге засмутити Фонсеку в битві за ЛЧ – топ-матчі євровікендуМир — 15:00 220
-
Карпаты перейдут в собственность города Львова – официальное заявление клубаУкраина — 13:33 348
-
УАФ официально утвердила города, в которых сборная Украины сыграет перед Евро-2020Сборная Украины — 11:06 398