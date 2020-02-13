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Динамівець ганебно вилетів з Копа Лібертадорес – колишній гравець Динамо насміхається з фіаско, а фанати лютують

22:30 2408 Читать на русском
Динамівець ганебно вилетів з Копа Лібертадорес – колишній гравець Динамо насміхається з фіаско, а фанати лютують
Сідклей (№16) у матчі Корінтіанс – Гуарані 13 лютого 2019
Тарас Котів Тарас Котів

Бразильський Корінтіанс обіграв парагвайський Гуарані, але все одно вилетів з латиноамериканського аналогу Ліги чемпіонів. Орендований у київського Динамо Сідклей вийшов у стартовому складі, однак матч не дограв та в підсумку отримав одну з найнижчих оцінок.

Корінтіанс обіграв Гуарані з рахунком 2:1, та завдяки правилу виїзного гола далі у кваліфікації Кубка Лібертадорес пішли парагвайці. Орендований на рік у Динамо пішов з поля на 62-й хвилині. Наставник пояснив це втомою. Сідклей, який пішов на жертви заради трансферу з київського клубу, отримав другий найнижчий бал у своїй команді від Sofascore (6,6). З тих, що вийшли у стартовому складі, лише вилучений Педрінью оцінений гірше (5,1). Навіть Лукас Пітон за відведені 20 з лишком хвилин встиг проявити себе краще (6,8). Сідклей суттєво покращив роботу у відборі та точність передач, але фанатів, коментаторів і пресу не переконує. З ним на полі команда програла уже 2 матчі, а також вилетіла з головного турніру Латинської Америки. Статистика теж за Пітона – у нього суттєво більше відбирань і вдалих передач з флангу.

Тренер Корінтіанса поскаржився на погану фізичну форму Сідклея після приїзду з Динамо

Фанати легендарного бразильського клубу (лише Реал і Барселона частіше вигравали Клубний чемпіонат світу) ще після першої гри з Гуарані жорстко критикували динамівця. Мовляв, у нього відверті проблеми з зайвою вагою (його порівнюють з різними товстунами світу футболу, зокрема, і Роналдо), посередня ігрова форма, а конкурент, якого він витіснив з основи, нічим не поступається, а навіть грає набагато краще, хоча йому тільки 19. Вболівальники переконані, що навіть екс-захисник львівських Карпат виглядав би краще за орендованого новачка. При цьому Даніло Авелар уже не грає ліворуч – тренер перевів його в центр захисту та глухий запас.

Торсида вже не один тиждень налаштована радикально, лунало немало голосів із закликами до Сідклея негайно покинути команду. Після вильоту з Копа Лібертадорес, в якому динамівець не став якимсь головним винуватцем, критичних голосів не поменшало: "Неможливо зрозуміти, чому тренер ставить на гравця зовсім без форми".

У самому Корінтіансі також негативно здивовані проблемами Сідклея зі швидкістю. Ніхто не очікував, що він прибуде з такими проблемами. Джерела у клубі відзначають, що гравець скинув зайві кілограми, але все ще далекий від ігрового ідеалу через 7-місячний простій у Динамо. Парадокс, але головний тренер Тьягу Нуньєс продовжує на нього ставити навіть за таких умов. Виліт же з Кубка Лібертадорес і погіршує і без того поганенький фінансовий баланс. У Корінтіанса вже набігло понад 30 мільйонів євро збитків. Боси "тімау" планували отримати значну частину бюджету, вийшовши мінімум до 1/16 Лібертадорес. Такими темпами бразильський клуб може і не потягнути передбачену опцію викупу Сідклея.

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А тим часом колишній вінгер київського Динамо Дуду у своєму Інстаграмі весело прокоментував виліт найпринциповішого суперника Палмейараса, за який він зараз виступає. Відразу ж після фінального свистка гравець запостив сторі з радісними смайликами. Провідні ЗМІ Бразилії сприйняли це за відверте глузування з біди Корінтіанса. Сам Дуду стартує в Кубку Лібертадорес відразу з групового етапу.

Нагадаємо, Сідклей прийшов у Динамо за 5 млн євро, а його контракт розраховано до 2023 року. Корінтіанс має право викупу лівого захисника. На думку Трансфермаркт, вартість 26-річного бразильця за час виступів у Києві впала на 1 мільйон євро до 4.

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