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Русин отримав новий номер в Динамо

14 лютого 17:25 5025 Читать на русском
Русин отримав новий номер в Динамо
Назарій Русин / фото: ФК Динамо Київ

Нападник Динамо Назарій Русин визначився з ігровим номером на другу половину сезону.

Назарій Русин потрапив до заявки Динамо на другу частину сезону 2019/20, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Нападник отримав новий номер – замість 43-го Русин обрав 17-й. Додамо, що раніше під 17-м номером виступав бразилець Сідклей, який перейшов до Корінтіанса на правах оренди.

До слова, Динамо розпочне другу половину сезону матчем проти Ворскли, гра запланована на 22 лютого, початок о 17:00.

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Динамо Динамо Назарій Русин Назарій Русин
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