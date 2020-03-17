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Русин отличился историческим голом Динамо в УПЛ

17:26 6 Читати українською
Русин отличился историческим голом Динамо в УПЛ
Назарий Русин / Сайт Динамо

Гол нападающего Динамо Назария Русина в матче 23 тура УПЛ против Десны (1:1) навсегда войдет в историю киевского клуба.

69’ Назарий Русин
 
Александр Филиппов 81’
69’ Назарий Русин
81’ Александр Филиппов

Гол молодого форварда стал для столичного гранда 1000-м в домашних матчах времен независимого чемпионата Украины, информирует официальный сайт УПЛ.

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Все началось с точного выстрела хавбека Динамо Юрия Грицыны в матче против Металлиста, который состоялся 7 марта 1992. Следующими авторами юбилейных голов "бело-синих" были Виктор Леоненко, Александр Головко, Андрей Гусин, Валентин Белькевич, Диого Ринкон, Тибериу Гиоане, Андрей Ярмоленко (дважды) и Джермейн Ленс. Честь оформить первую домашнюю тысячу голов выпала именно Назарий Русину.

К слову, по количеству забитых мячей в родных стенах Динамо уступает только Шахтеру – 1000 против 1022 у "горняков".

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