Русин отличился историческим голом Динамо в УПЛ

Гол нападающего Динамо Назария Русина в матче 23 тура УПЛ против Десны (1:1) навсегда войдет в историю киевского клуба.

Гол молодого форварда стал для столичного гранда 1000-м в домашних матчах времен независимого чемпионата Украины, информирует официальный сайт УПЛ.

УЕФА вспомнил исторический успех Динамо – Шевченко и Ребров уничтожили Реал в Лиге чемпионов

Все началось с точного выстрела хавбека Динамо Юрия Грицыны в матче против Металлиста, который состоялся 7 марта 1992. Следующими авторами юбилейных голов "бело-синих" были Виктор Леоненко, Александр Головко, Андрей Гусин, Валентин Белькевич, Диого Ринкон, Тибериу Гиоане, Андрей Ярмоленко (дважды) и Джермейн Ленс. Честь оформить первую домашнюю тысячу голов выпала именно Назарий Русину.

К слову, по количеству забитых мячей в родных стенах Динамо уступает только Шахтеру – 1000 против 1022 у "горняков".

"Динамо і Шахтар різко здають позиції": що з Караваєвим, чому нервують Тайсон і Ко, а Зоря ще не в Лізі чемпіонів