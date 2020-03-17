УЕФА вспомнил исторический успех Динамо – Шевченко и Ребров уничтожили Реал в Лиге чемпионов

УЕФА вспомнил феерическую игру Андрея Шевченко и Сергея Реброва в поединке Лиги чемпионов против Реала.

Невероятный перформанс украинского дуэта Шевченко – Ребров в поединке против Реала 21-летней давности незабыт пресс-службой УЕФА.

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Видеофрагменты исторической победы над мадридским грандом до сих пор приносят радость болельщикам Динамо. Тогда дублем в ворота Реала отметился Шевченко, сначала реализовав пенальти, а затем переиграл голкипера после роскошного паса Реброва.

Напомним, что Динамо и Реал встретились в 1/4 финала Лиги чемпионов. Победу в противостоянии праздновали киевляне – победе способствовал победный дубль Шевченко в Киеве.

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