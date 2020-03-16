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"Динамо і Шахтар різко здають позиції": що з Караваєвим, чому нервують Тайсон і Ко, а Зоря ще не в Лізі чемпіонів

16:00 1643 Читать на русском
"Динамо і Шахтар різко здають позиції": що з Караваєвим, чому нервують Тайсон і Ко, а Зоря ще не в Лізі чемпіонів
Тайсон перед грою у Запоріжжі / Фото ФК Шахтар
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює два центральні матчі 23 туру УПЛ із Олегом Федорчуком, головним тренером Енергії (Нова Каховка).

69’ Назарій Русин
 
Олександр Філіппов 81’
69’ Назарій Русин
81’ Олександр Філіппов

– Динамо втратило надважливі очки через грубу помилку Олександра Караваєва. Чи має право на такі обрізки гравець національної збірної України?

– У спорті ні гравці, ні тренери не ставлять запитання ось так – ребром. І на чемпіонатах Європи, і у Лізі Європи гравець може спіткнутися, пробиваючи пенальті, і запустити м’яч на трибуни – ми це бачили у матчі Вольфсбург – Шахтар.

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Коли є напруга, коли футболісти не в оптимальній формі (а "динамівці" зараз у різній формі), у їхніх діях присутня нервозність, невпевненість. У стані підвищеної тривоги людина поводиться не зовсім адекватно. Не тільки Караваєв, а й Шабанов. Перестрибнувши на Шахтар, побачимо, що Матвієнко привозить голи у кожному матчі. І зібратися не може, тому що впевненість у собі та у своїх кондиціях втрачена. Футболіст починає метушитися і це вилазить боком.

Динамо – Десна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Придбання Караваєва було для мене загадкою. До того ж віддали Михайліченка, зараз цей гравець – один із найкращих у Зорі. Без образ, але Караваєв, на мою думку, – не найкраще придбання Динамо за останні 2-3 роки. Він не виглядає гравцем, спроможним підсилити команду. А його помилка – наслідок того, що гравець дуже нервує. Помиляється не вперше – згадайте, як він заробив пенальті у Брюгге. Ключова помилка! Він не дотягує до того рівня, на якому перебуває. Якщо учень перейде із п’ятого класу у десятий і йому дадуть задачку – будуть проблеми.

– Але, мабуть, не лише Караваєв – винуватець нічиєї з Десною?

– Звичайно. Усі без винятку "динамівці" не виглядали на порядок вищими за класом від Десни. Окремі фрагменти вдавалися, але ті ж Русин, Шепелєв та інші не виглядали сильнішими від опонентів. Можливо, десь стараннішими, десь технічнішими, але не більше.

Якщо взяти статистичні дані, то раніше Динамо переважало суперника у пропорції 70/30 чи 60/40. Що ми бачимо зараз? 55/45 або навіть 50/50 – і у володінні м’ячем, і за ударами, і за небезпечними моментами. То чому ми дивуємося цій нічиїй? Все абсолютно закономірно.

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Дуже прикро, що у нас два клуби – не тільки Динамо, а й Шахтар – різко здають позиції. Інші ж клуби – на тому самому рівні. Я не думаю, що сьогоднішня Зоря сильніша, ніж два роки тому. Я не думаю, що Десна чи Олександрія сильніші, ніж рік тому. Динамо здало різко, а Шахтар грає "через раз". Зіграли з Бенфікою – провалили гру з Ворсклою, зіграли з Вольфсбургом – програли від Зорі. У Запоріжжі команду Каштру годі було впізнати.

– Можливо, гравці Шахтаря, особливо – бразильські легіонери, думками вже були на карантині?

– Давайте пригадаємо початок війни і те, як поводилися гравці Шахтаря. Це притаманно латиноамериканцям, тому що європейці, особливо постсоціалістичні європейці – більш дисципліновані. Цього варто було очікувати, бо якщо ти маєш у команді колонію з латиноамериканських країн, у важку хвилину можуть виникнути проблеми.

Зоря – Шахтар – 1:0 – відео голу та огляд матчу

Клубу просто потрібно їх заспокоїти. Зрештою, вони живуть у Києві, а не в провінції. На що їм скаржитись? Що вже тоді казати іншим – в Олександрії чи Маріуполі? Це вже не перший випадок з ними і їхньою емоційністю – і щодо контрактів, і щодо трансферів. Шахтар навчився вирішувати такі проблеми – з тим же Тайсоном, наприклад. І Шахтар контролює потік інформації – якби усе таємне стало явним, було б не так райдужно, як здається на перший погляд. Але це нормально, клуб – великий організм.

– Ми поки не знаємо, у який спосіб завершиться сезон в УПЛ. Чи припускаєте варіант, при якому чемпіонат закінчиться достроково – на основі 23 турів, а Зоря отримає путівку в Лігу чемпіонів?

– Будуть нюанси. Справа в тому, що будь-яке подібне рішення повинне набрати певну кількість голосів. Адже такі форс-мажорні ситуації не були передбачені і прописані заздалегідь. Але при цьому виникне багато питань не лише щодо Ліги чемпіонів, але й щодо останніх місць і місць у єврокубках. Словом, конфлікт багатьох інтересів. Відповідно, є висока ймовірність, що така процедура не набере відповідної кількості голосів.

Думаю, ситуація розвиватиметься простіше. Завтра вирішать долю Євро-2020. Якщо його перенесуть, отже відпадуть нагальні інтереси національної збірної. Якщо не буде єврокубків, бразильці Шахтаря роз’їдуться – який сенс їх тримати, якщо титул фактично в кишені? Календар чемпіонату спокійно можна посунути на місяць вперед, а також трохи пізніше розпочати новий сезон. У Китаї вірус проминув за півтора-два місяці. У наших широтах він вже близько місяця, отже, в найгіршому варіанті, залишився ще місяць паузи.

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