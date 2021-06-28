Журналист Игорь Цыганык верит, что Назарий Русин может реанимировать свою карьеру в СК Днепр-1.

"Нормальные перспективы у Назария под руководством Йовичевича. Русин – очень хороший парень. Просто ему нужно доверять. Если Йовичевич будет доверять – то Русин раскроется.

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У него не пошло в Легии, потому что он думал, что будет играть постоянно. Но не сложилось. Да ему и не надо было ехать в Легию. Он в Днепре мог оказаться еще в прошлом году. И зимой тоже мог оказаться в Днепре-1.

Насколько мне известно, СК Днепр-1 рассчитывает, что Дубинчак приедет на сбор к ним, что на него не будет рассчитывать Луческу", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, зимой Легия арендовала Назария, который почти сразу был переведен в дубль из-за разногласий с главным тренером.

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