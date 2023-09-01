Яремчук официально перешел в Валенсию
Форвард сборной Украины Роман Яремчук проведет следующий сезон в чемпионате Испании.
Брюгге отдал Яремчука в аренду Валенсии, сообщает официальный сайт испанского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон – до лета 2024-го.
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Год назад бельгийцы выложили за Романа рекордные 17 миллионов евро. Однако украинец проиграл конкуренцию за место в основе и забил всего два гола в чемпионате.
Валенсия стала четвёртым клубом Яремчука за последние четыре года. После удачного периода в Генте он провел тяжелый сезон в Бенфике.
27-летний форвард сыграл в этом сезоне в пяти поединках за Брюгге и успел отличиться четырьмя голами, оформив хет-трик в ворота исландского КА.
В предыдущем розыгрыше Ла Лиги Валенсия заняла 16 место и боролась за выживание. Лучшим бомбардиром команды (6 мячей) был арендованный Клюйверт.
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