Брюгге отдал Яремчука в аренду Валенсии, сообщает официальный сайт испанского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон – до лета 2024-го.

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Год назад бельгийцы выложили за Романа рекордные 17 миллионов евро. Однако украинец проиграл конкуренцию за место в основе и забил всего два гола в чемпионате.

Валенсия стала четвёртым клубом Яремчука за последние четыре года. После удачного периода в Генте он провел тяжелый сезон в Бенфике.

27-летний форвард сыграл в этом сезоне в пяти поединках за Брюгге и успел отличиться четырьмя голами, оформив хет-трик в ворота исландского КА.

В предыдущем розыгрыше Ла Лиги Валенсия заняла 16 место и боролась за выживание. Лучшим бомбардиром команды (6 мячей) был арендованный Клюйверт.

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