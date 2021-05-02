Президент Легии Дариуш Мьодуски пролил свет на будущее арендованных у Динамо игроков – Назария Русина и Артема Шабанова.

"Русин? Сейчас идут последние переговоры, но думаю, что срок его аренды будет сокращен.

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Шабанов? За него надо заплатить определенную сумму. В нынешней ситуации, учитывая общую картину, это было бы не лучшим решением. Скорее всего, футболист вернется в Киев", – цитирует президента Sportowe Fakty.

Заметим, Шабанов успел провести 8 матчей за Легию, после чего получил травму, Русин сыграл лишь 30 минут за основу "военных", а затем был переведен в дубль из-за строптивости. Арендное соглашение Артема завершается летом, Назария – зимой 2021-го.

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