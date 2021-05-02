Президент Легії Даріуш Мьодуські пролив світло на майбутнє орендованих у Динамо гравців – Назарія Русина та Артема Шабанова.

"Русин? Зараз тривають останні перемовини, але думаю, що термін його оренди буде скорочено.

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Шабанов? За нього треба заплатити певну суму. В нинішній ситуації, зважаючи на загальну картину, це було б не найкращим рішенням. Скоріш за все, футболіст повернеться до Києва", – цитує президента Sportowe Fakty.

Зауважимо, Шабанов встиг провести 8 матчів за Легію, після чого травмувався, Русин зіграв лише 30 хвилин за основу "військових", а потім був переведений у дубль за норовливість. Орендна угода Артема завершується влітку, Назарія – взимку 2021-го.

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