Русин близький до дострокового повернення у Динамо після скандального вояжу в Легію
Президент Легії Даріуш Мьодуські пролив світло на майбутнє орендованих у Динамо гравців – Назарія Русина та Артема Шабанова.
"Русин? Зараз тривають останні перемовини, але думаю, що термін його оренди буде скорочено.
"Не ми маємо проблеми з Русином, а Русин – з нами": наставник Легії дав жорсткий коментар щодо форварда Динамо
Шабанов? За нього треба заплатити певну суму. В нинішній ситуації, зважаючи на загальну картину, це було б не найкращим рішенням. Скоріш за все, футболіст повернеться до Києва", – цитує президента Sportowe Fakty.
Зауважимо, Шабанов встиг провести 8 матчів за Легію, після чого травмувався, Русин зіграв лише 30 хвилин за основу "військових", а потім був переведений у дубль за норовливість. Орендна угода Артема завершується влітку, Назарія – взимку 2021-го.
Наші за кордоном: Ребров та Зінченко з трофеями, Маліновський бомбить голами, марний подвиг Кравця