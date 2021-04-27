"Когда Русин пришел к нам, я сказал ему, что он будет конкурировать с вероятно лучшим бомбардиром лиги.

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Уже после первого матча, когда он поехал в Забже 21-м игроком, он был разочарован тем, что не был в двадцатке. Я разговаривал с ним по возвращении. Я не буду сажать кого-то на трибуны только потому, что пришел Русин из киевского Динамо. Отношения сразу были холодными.

Он отказался играть за вторую команду, и возникла проблема. Команда может это увидеть. Игорь Левчук, который уже очень опытный, вернулся после травмы и хотел играть за вторую команду, а Русин сказал, что не будет. С тех пор он тренировался с дублем. Мы договорились, что через две недели сядем и поговорим с ним. Но пока еще не разговаривали.

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Я не отказываюсь ни от одного игрока. Я пережил разные истории, меня не обижает реальность. Важно, чтобы игрок понимал иерархию внутри клуба. Не может быть такого, чтобы игрок решал, когда и с кем он будет играть. Ни один тренер себе этого не позволит. Я также не знаю, хочет ли он здесь остаться. Возможно, он будет искать другие варианты. Не знаю, каким будет его будущее. Не мы имеем проблемы с Русином, а Русин имеет проблемы с нами", – цитирует Михневича Legia.Net.

Напомним, Назарий перебрался в Варшаву в конце зимнего трансферного окна, а арендная сделка рассчитана до декабря 2021-го. Украинец еще не дебютировал в Екстраклясе, но провел 30 минут за основу в проигранном матче Кубка Польши.

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