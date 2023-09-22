Русин близок к дебюту за Сандерленд – форвард сборной Украины завершил все бюрократические процессы в Англии
Назарий Русин наконец-то может сосредоточиться в новом клубе исключительно на тренировочном процессе.
Украинский форвард Назарий Русин может уже в эти выходные дебютировать за Сандерленд, сообщает официальный сайт "черных котов".
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Наш соотечественник завершил все формальности и получил необходимые документы для участия в матчах Чемпионшипа (в том числе финализировал процесс подачи заявки на получение визы).
"Мы оценим его на тренировке и увидим, на каком уровне он находится. Он хороший парень и выглядит достаточно сообразительным. Другой вопрос, готов ли он", – отметил главный тренер команды Тони Моубрей.
Напомним, Сандерленд в воскресенье, 23 сентября, дома сыграет с Кардиффом в матче 8-го тура Чемпионшипа. Начало встречи в 17:00.
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