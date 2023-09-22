Назарій Русин нарешті може зосередитись у новому клубі лише на тренувальному процесі.

Український форвард Назарій Русин може вже цими вихідними дебютувати за Сандерленд, повідомляє офіційний сайт "чорних котів".

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Наш співвітчизник завершив усі формальності та отримав необхідні документи для участі у матчах Чемпіоншипу (у тому числі фіналізував процес подачі заявки на отримання візи).

"Ми оцінимо його на тренуванні та побачимо, на якому рівні він перебуває. Він хороший хлопець і виглядає досить кмітливим. Інше питання, чи готовий він", – зазначив головний тренер команди Тоні Моубрей.

Нагадаємо, Сандерленд у неділю, 23 вересня, вдома зіграє з Кардіффом у матчі 8-го туру Чемпіоншипу. Початок зустрічі о 17:00.

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