Руни рассказал, в чем ван Гал был лучше Фергюсона

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни, который сейчас выступает за американский Ди Си Юнайтед, рассказал о работе под руководством экс-наставника манкунианцев Луи ван Гала.

"Ван Гал был одним из лучших тренеров в тактическом плане среди тех, с кем мне приходилось работать. Особенно это касалось распределения ролей при игре в обороне. Все игроки правильно располагались на поле как в атаке, так и в защите.

Луи ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры

С ван Галом мы выиграли несколько трофеев, но это было не то, на что все надеялись", – цитирует Руни talkSPORT.

67-летний ван Гал тренировал Манчестер Юнайтед с 2014 по 2016 год. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка Англии-2015/16. 11 марта 2019 гола голландец объявил о завершении тренерской карьеры.

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