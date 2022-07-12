Легенда Манчестер Юнайтед Вейн Руні повернувся в Америку у статусі тренера.

36-річний фахівець очолив ДС Юнайтед, за який виступав 2 роки ще у статусі гравця, інформує пресслужба клубу. Деталі контракту не розголошуються.

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Єдиним тренерським досвідом у кар'єрі Руні був Дербі Каунті, у якому він працював спершу асистентом, а останні півтора року – наставником. За підсумками минулого сезону колектив вилетів із Чемпіоншипа.

Зауважимо, ДС Юнайтед є одним із клубів-засновників МЛС, входить до числа найбільш титулованих команд США з 13 внутрішніми та міжнародними трофеями. Після 17 турів команда посідає передостаннє місце у Східній конференції.

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