Торонто на своем официальном сайте подтвердил подписание 35-летнего ветерана. Контракт рассчитан на один сезон.

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Кришито раньше играл за Ювентус, Зенит и Дженоа, регулярно вызывался в сборную Италии (26 матчей). В составе "грифонов" дослужился до звания капитана и настоящей легенды клуба – 274 матча, 30 голов. Прощание получилось печальным, ведь генуэзцы покинули элитный дивизион Италии. Кришито успел поиграть 3 месяца под руководством Андрея Шевченко.

Напомним, в свое время Торонто приютил еще одного именитого итальянца – Себастьян Джовинко провел в Канаде 4 года.

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