Товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:0

Голы: Санчо, 12, Фред, 30, Марсьяль, 33, Пеллистри, 76

Эрик Тен Хаг на первый матч выставил сильный стартовый состав. Без Роналду, который не поехал в Таиланд, без Магуайра, но со всеми звездами атаки. Нидерландец попробовал для начала сыграть с привычной для болельщиков парой хавбеков Фред-Мактоминай, Рашфордом и Санчо на флангах и Бруну в роли десятки.

Юрген Клопп, наоборот, с первых минут дал шанс молодежи, дополнив ноунеймов Хендерсоном, Алиссоном, Фирмино и Диасом. Именно колумбиец был самым активным среди мерсисайдцев на старте. В общем и целом, решения тренеров определили картину первого тайма. Манчестер Юнайтед имел значительное преимущество, которое и воплотил на табло.

Экспериментальный состав Ливерпуля держал структуру, прессинговал, пытался строить атаки, но класс соперников сказывался. "Дьяволы" все делали быстрее и искуснее. Санчо ранним голом открыл счет, когда оборона Ливерпуля не справилась с простым навесом Фернандеша.

Ливерпуль отвечал дальними ударами Диаса, но Де Хеа был на высоте, еще и штанга выручила испанца. Манчестер Юнайтед удвоил преимущество – Марсьяль испортил хорошую комбинацию, но Фред из-за пределов штрафной эффектно перекинул Алиссона, заметив, что голкипер пошел на перехват и потерял ворота.

Fred really just did this to put Manchester United 2-0 up against Liverpool #MUNLIV pic.twitter.com/C5D10xP14D — 101 Great Goals (@101greatgoals) July 12, 2022

Еще до перерыва МЮ забил третий, когда один из мерсисайдских Уильямсов грубо ошибся, а Марсьяль реализовал выход один на один. Во втором тайме игра выровнялась, ведь стороны поменялись местами – у Юнайтед вышла молодежь, а у Ливерпуля звезды. Команда Клоппа атаковала больше после появления Трента, Салаха и Нуньеса.

Но забить "скаузерам" так и не удалось. А вот Манчестер Юнайтед нашел свой шанс. Байли перехватил мяч перед собственным штрафным и протянул его через пол поля, а затем юные Траоре и Пеллистри оформили четвертый гол. Салах хотел забить гол престижа, однако попал в штангу, а Нуньес зарядил по воробьям. Прекрасное начало для Эрика Тен Хага в МЮ.