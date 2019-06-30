Руни вновь забил в MLS и спас свою команду – легенда продлил голевую серию

Нападающий ДС Юнайтед Уэйн Руни вновь отличился голом. На этот раз английский форвард реализовал пенальти и принес своей команде ничью.

MLS, 19 тур

ДС Юнайтед – Торонто – 1:1

Голы: Руни, 90+1 (пен) – Делеон, 19

Уэйн Руни забил за ДС Юнайтед в четвертом поединке подряд. В компенсированное время форвард реализовал пенальти в поединке против Торонто. Гол Руни позволил ДС Юнайтед сравнять счет и взять одно очко.

Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля в матче МЛС

Напомним, в прошлом туре нападающий забил гол ударом со своей половины поля. Всего же в активе 33-летнего Руни уже 10 голов в сезоне.

ДС Юнайтед занимает второе место в конференции, набрав 31 очко. У лидера Филадельфии на балл больше.

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