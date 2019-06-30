Руні знову забив в MLS та врятував свою команду – легенда продовжив гольову серію

Нападник ДС Юнайтед Вейн Руні знову відзначився голом. Цього разу англійський форвард реалізував пенальті та приніс своїй команді нічию.

MLS, 19 тур

ДС Юнайтед – Торонто – 1:1

Голи: Руні, 90+1 (пен) – Делеон, 19

Вейн Руні забив за ДС Юнайтед у четвертому поєдинку поспіль. У компенсований час форвард реалізував пенальті в поєдинку проти Торонто. Гол Руні дозволив ДС Юнайтед зрівняти рахунок та здобути одне очко.

Руні забив неймовірний гол ударом зі своєї половини поля в матчі МЛС

Нагадаємо, в минулому турі нападник забив гол ударом зі своєї половини поля. Всього ж в активі 33-річного Руні вже 10 голів у сезоні.

ДС Юнайтед посідає друге місце у конференції, набравши 31 очко. У лідера Філадельфії на бал більше.

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