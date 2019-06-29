"Швед – лучший игрок в мире": фанаты Селтика довольны дебютом украинца в победном матче "кельтов"

Марьян Швед провел дебютный поединок в составе Селтика. Украинец отыграл лишь первый тайм в контрольном матче против австрийского Винера, однако сумел оставить хорошее впечатление.

Товарищеский матч

Винер – Селтик – 1:2

Голы: Йозич, 53 – Гриффитс, 56, Байо, 86

Атакующий полузащитник сборной Украины Марьян Швед сыграл свой первый матч за Селтик, который готовится к сезону в Австрии. Подопечные Нила Леннона одержали волевую победу над местным Винером.

Швед узнал игровой номер в Селтике

Экс-лидер Карпат, как и обещал тренер, вышел в стартовом составе Селтика. Швед действовал на позиции правого вингера и несколько раз в своем фирменном стиле пытался пробить по воротам, но без особых успехов. Забивать могли его партнеры – дважды австрийцев спасал каркас ворот., В частности, после удара лидера команды Джеймса Форреста, который пробил в перекладину. Однажды Швед разыграл классную комбинацию с партнерами и вывел на удар Макрегора, однако тот не сумел забить. Первый тайм завершился безголевой ничьей.

На вторую половину игры наставник "кельтов" Нил Леннон сменил сразу 10 игроков, среди них и Шведа, после чего наконец пошли голы. Счет открыли австрийцы – после штрафного удара в исполнении Йозича мяч оказался в воротах шотландцев.

Впрочем, Селтик отыгрался уже через 3 минуты усилиями Лейджа Гриффитса. Победу шотландцам принес Вакун Байо, которым в свое время интересовалось киевское Динамо. Ивуариец на последних минутах сумел забить победный мяч.

Следующий поединок Селтик проведёт 2 июля против швейцарского Санкт-Галлена. А уже 9 июля Шведа и компанию ожидает первый официальный матч сезона 2019/20 – соперником "кельтов" в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов станет боснийский Сараево.

Что касается Шведа, то за дебютные 45 минут в футболке нового клуба украинец не разочаровал. Конечно, игра Марьяна, как и всего Селтика, оставляла желать лучшего, но стоит сделать поправку на адаптацию к новой команде и стране, а также на то, что этот матч стал первым для вингера за последние почти 2 месяца.

Фанаты Селтика оценили игру украинца довольно положительно – отдельные поклонники вообще были в восторге от действий Шведа. По мнению болельщиков, вингер сборной Украины добавил игре команды хорошей скорости.

Швед и 6 конкурентов в новом клубе – фанаты Селтика сделали свой выбор, результаты впечатляют

"Швед – лучший игрок в мире. Он собирается выиграть " олотой мяч".

"Смотрел за Шведом 2 секунды и могу сказать, что он собирается выиграть титул лучшего игрока года".

Watched shved for 2 seconds and can already confirm he is gony win player of the year — Jamie Murrie (@JamieMurrie) 29 червня 2019 р.

"Как ты мог снять Шведа. Леннон аут", – возмущается один из болельщиков.

"Это потому, что сняли Шведа", – жалуется поклонник Селтика под постом в клубном Twitter о пропущенном командой голе.

"Объявите о пожизненных контрактах Шведа и Байо".