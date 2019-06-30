Руни назвал лучшего тренера в своей карьере – все немного шокированы

Экс-форвард Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни несколько удивил общественность, назвав своего лучшего наставника в течение карьеры.

В течение карьеры Руни работал с Жозе Моуринью, Дэвидом Мойесом, Сэмом Эллардайсом, не говоря уже о сэре Алексе Фергюсоне, который пригласил Уэйна в Манчестер Юнайтед. Впрочем, по мнению 33-летнего форварда ДС Юнайтед, лучшим был Луи ван Гал.

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"Безусловно, ван Гал – лучший тренер всех, с которыми мне приходилось работать. Я уверен в этом на 100%. Его тактические навыки, гибкость и методы работы были невероятными. Я восхищался этим, потому что раньше не слишком обращал внимание на такие вещи.

Я многому научился у ван Гала. Эти вещи понадобятся мне в будущем", – цитирует Руни Mirror.

Напомним, ван Гал возглавлял МЮ с 2014 по 2016 год и выиграл с манкунианцами Кубок Англии. Несколько месяцев назад голландец завершил тренерскую карьеру. К слову, под руководством Фергюсона Руни 5 раз выиграл чемпионат Англии.

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