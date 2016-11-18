Форвард ДС Юнайтед Уэйн Руни попрощался со сборной Англии и ее болельщиками.

Уэйн Руни в своем Твиттер написал прощальное сообщение сборной Англии и ее болельщикам. "Шрек" выступал за "трех львов" с 2004 по 2017 годы, а товарищеский матч с США (3:0) стал для него прощальным.

Англия – США – 3:0 – видео голов и обзор прощального матча Уэйна Руни

"Спасибо болельщикам сборной Англии за поддержку сегодня и в течение многих лет, я очень благодарен. Путешествие, которое я никогда не забуду", – написал Руни.

Сейчас форвард выступает в составе американского ДС Юнайтед и провел очень хорошую часть сезона-2018 в МЛС, вытянув вашингтонцев в плей-офф. Правда, там команда спиктнулась уже в 1/8 финала, в боевом матче проиграв Коламбус Крю в серии пенальти. Кстати, "шрек" свой 11-метровый не забил.

Топ-10 зірок МЛС: вожак Ібрагімовіч та нестримний Руні – як для них склався регулярний сезон